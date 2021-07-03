更新內容21:54) 高雄市楠梓區啟昌街3日晚間傳出一起爭風吃醋殺人命案！陳姓男子不滿前任馬姓女友移情別戀，晚間到馬女住處時，看見她與現任林姓男友在一起，當場怒火沖天，雙方一言不合下，陳男持刀將林砍死，行凶後未逃離，待警方到場將他逮捕，目前人被帶回派出所由警方偵訊了解中。

3日晚間7時16分，高雄市楠梓局右昌派出所接獲民眾報案，指轄區啟昌街發生命案，警方趕抵現場時，發現一名男子倒臥騎樓，全身是血，當場已無生命跡象，隨後看到凶嫌陳男呆坐一旁，警方立即將他逮捕，帶回派出所偵訊。

警方調查，66歲陳姓凶嫌不滿55歲馬姓女友另結新歡，3日晚間攜刀從左營區住家騎摩托車到馬女住處談判，看見馬女與54歲現任林姓男友在一起，心生不滿即持水果刀殺害2人，林姓男子被砍殺後，當場倒臥於1樓騎樓，傷重不治，馬女背部及右眼下被砍傷，由救護車送往海總就醫，意識清楚，沒有生命危險。