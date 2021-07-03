「國民老婆」新垣結衣5月宣布嫁給歌手星野源，《月薪嬌妻》超級CP成真，不少粉絲都心碎一地，2人的婚姻生活也成為外界關注焦點，日前星野源登上綜藝節目《到處都是奧黛麗》，大方談到和新垣結衣的甜蜜新婚日子，透露自己最有感的部分就是回到家還能和新垣結衣一起吃飯聊天。

星野源日前在節目上被主持人若林正恭問到，「你有很長的一段時間都是一個人，現在能跟老婆一起吃飯，會不會很感動」，讓他有感而發，「真的相當感動」，表示2人都會邊吃飯邊分享今天發生的事，聊一些日常話題，他透露雖然目前他們還沒有住在一起，但還是會為了和對方見面互相奔波。

星野源坦言，「因為是決定今後要共度一生的對象，所以什麼事情都能說出來，能夠在半夜1點一起喝茶討論事情，真的很讓人感動」，語氣間盡是對新垣結衣的滿滿愛意，開口閉口都是「結衣ちゃん」（結衣醬），超閃的訪談對話曝光後，讓不少粉絲都直呼實在太可愛了。

事實上，剛成為人妻的新垣結衣行程滿檔，然而據日媒《女性SEVEN》報導，NHK希望星野源和新垣結衣能以夫妻檔身分參加今年的《紅白歌合戰》，合唱《月薪嬌妻》主題曲《戀》，然而目前尚未定案，還有知情人士透露，2人很可能合作新電影，是改編人氣兒童讀物的作品，將會由新垣結衣演出，星野源負責主題曲的部分。