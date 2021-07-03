台北市環南市場爆發群聚感染，立委林昶佐2日嗆台北市長柯文哲，說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話，卻意外被環南市場自治會長林勝東反嗆，「從疫情到現在，你有替我們中正艋舺區的百姓發言嗎？有嗎？」在萬華選過兩次的前民進黨立委郭正亮表示，自治會長林勝東那天之所以會這麼生氣，是因為好不容易官員都來了，還不針對他的問題來解決，中央跟地方還要搞政治鬥爭，他很氣這一點。

郭正亮3日在《國民大會》節目中表示，林昶佐那天的發言有兩件事不正確︰第一就是他把事情引到中央跟地方的衝突，這無助於解決他的問題，甚至會被認為，那是你們的政治鬥爭，不要在人家面前演這個；第二，林昶佐說早就普篩不就好了，事實上，環南市場早就做過了，自治會長林勝東就很生氣，因為他們有在篩檢，林昶佐不知道嗎？卻還在跟柯P說，早一點篩晚一點篩，最後還不是要篩檢。自治會長會認為林昶佐講這句話不是廢話嗎？因為他長期一個多月以來就是在訴求這個。

針對林昶佐被嗆，郭正亮點出，自治會長林勝東對普篩已經反映了一個多月了，怪不得那天他會這麼生氣，好不容易大家都來了，還不針對他的問題來解決，中央跟地方還要搞政治鬥爭，他很氣這一點。

郭正亮指出，林昶佐後來辯護，說他有發文，建議台北市所有市場都要篩檢，問題是他不是針對環南。因為最後環南要去問他們的PCR如何取得，並不是林昶佐協助，而是台北市政府協助的。

郭正亮表示，林勝東和很多民進黨人拍過照，比如游錫堃、謝志偉、姚文智，他哪有可能是柯文哲的人？姚文智2018年選市長，他還送過蒜頭祝「凍蒜」，姚文智百分百被他帶過掃街，也有很多人認識林勝東，但這事件有多少萬華的市議員出來講話，他們心裡有數。雖然林勝東也和柯P合照，但這是因為環南市場要改建，當然跟台北市府有一定的關係。