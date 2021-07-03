一名女網友發文分享，她的姐姐帶球嫁之外，不顧父母的意見堅決不收聘金，隱瞞父母直接登記結婚，導致父母心死此後斷絕往來，如今姊姊離婚，但父母拒絕讓姐姐回家居住，原PO被夾在中間不曉得該如何是好，文章曝光後，引起網友討論。

女網友在論壇《Dcard》婚姻板發文，內文指出，她的姐姐多年前帶球嫁給男友，原PO的父母曾提議男方要掏出幾百萬幫姊姊買新婚房，避免她在婆家受氣，但姊姊卻選擇聽男友的話，住在婆家展開新生活。

原PO的父母親又提議，至少向男方收聘金，父母不捨女兒辭去工作離鄉背井，還得與公婆住並一邊帶小孩，但不僅姊姊不願意，男方也不想給，甚至姊姊偷偷登記結婚，最終引爆父母怒氣，心寒地說「不認這種吃裡扒外的女兒」。

原PO說，沒想到幾年後姊夫外遇，走向離婚的結局，而原PO幾次向父母探口風，希望能讓姐姐回家住，但父母始終不領情，也禁止姊姊回家，同時警告原PO，要是也如姊姊一般是不懂得為自己著想的賠錢貨，那他們也不要這種不自愛的女兒。

原PO吐露，她其實也才出社會沒多久，實在不曉得該怎麼做，被夾在姐姐與父母中間，真的苦不堪言。文章曝光後，不少網友回應，「老實說我也覺得跟公婆住的話，聘金要拿一下，就妳姐姐的例子，對女生來說，真的付出比較多。」、「你爸媽說的沒錯，他們把女兒養到這麼大，不是讓女兒免費去倒貼婆家的，難怪他們會這麼生氣，難怪老公會不珍惜她而外遇，婆家也覺得這種媳婦不需要給聘金」、「完全能理解妳父母暴走的心情啊，妳仔細想一下妳姊姊做的事，光第三人看了就搖頭」。