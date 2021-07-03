「放心注射國產疫苗」，中國工程院院士鍾南山今（3日）在滬參加上海科技大學2021屆畢業典禮時說，中國的全病毒不活化疫苗對感染、肺炎、重症的保護率都是有效的，所以放心注射國產疫苗，對delta變異株都有效。

鍾南山在現場談了對中國新冠防控策略和疫苗研發的體會。他介紹，目前中國有71個疫苗正在研發，9個已經可以用了，其中有兩個被列入世界衛生組織緊急使用清單。

本輪疫情，廣州市累計報告153例感染者。鍾南山說，「假如我們不那麼做，廣州這二十幾天如果不認真進行防控、精確追蹤的話，(疫情規模數學)模型的結果是這20幾天將會有730多萬人感染。這給我們一些經驗和教訓。」

他總結近期廣州應對疫情的經驗，包括迅速鎖定感染源，精准查清傳播鏈；推出「黃碼」制度等。其中「黃碼」制度指的是：透過手機定位及公共場所監控，與病例同時段在密閉或通風不良場所，或高危地點周圍250米範圍內停留1小時以上人員，將顯示「黃碼」。黃碼人員需要在24小時內完成核酸檢測。

1936年出生的鍾南山也對現場的畢業生說，他是在1960年大學畢業的，那個時候處於非常困難的時期，只拿到一個畢業證書，但是今天的各位生逢盛世。

他寄語年輕人：不但有理想，而且要有夢想；不但有要求，而且要有追求；不但有志氣，而且要爭氣，特別是在現在的情況下；不但有熱情，而且要有激情。