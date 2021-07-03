在今天半夜歐洲國家盃足球賽8強已熱血開打，其中西班牙跟瑞士在正規賽踢成1：1，最後於PK大戰以3：1的進球數贏得勝利，這場比賽也是標準的防守大戰，兩隊在PK大戰一共只進了4球，不過在正規賽西班牙攻勢非常火燙，一共有28次的射門，採用瘋狂進攻來打壓瑞士。

不過瑞士整場比賽的防守非常精彩，瑞士門將索默(Yann Sommer)一共有10次成功的撲救，幾乎用一己之力擋下西班牙的所有進攻，可惜瑞士在少了一個人的情況下進攻保守，PK大戰表現也不佳，最後仍遭淘汰出局。

Even if Switzerland don't make it through Yann Sommer has had an INCREDIBLE tournament 🙌 pic.twitter.com/Rb6y6S1naq — ESPN FC (@ESPNFC) July 2 2021

索默在職業足球圈並不有名，但這次歐國盃的表現讓他重新受到外界矚目，在16強與強敵法國的對戰瑞士也撐到PK大戰，最後以5：4進球數險勝對手，而法國當家球星姆巴佩(Kylian Mbappe)最後一球就是由索默擋下，雖然姆巴佩本屆狀況不佳，但索默仍足以成為致勝英雄。

8強賽索默10次撲救成功也成本屆歐國盃單場最多次，最經典的一次是在比賽第101分鐘，當時西班牙從後場長傳，球飛入禁區，莫雷諾(Gerard Moreno)在中路面對索默近距離起腳射門，後者不可思議的將球撲出，反應非常快速。

《Fox體育》也在推特上對索默表現寫出評價：「10次成功撲救，瑞士沒繼續晉級，但索默上演一場傳奇。」西班牙門將也對他致意，他說：「我更願意將MVP給他而不是我。」歐洲足總也對他的發揮致敬：「這是一場偉大比賽，索默可以相當自豪的離開球場。」

索默今年32歲，身高183公分，體重79公斤，對門將來說是剛好的身材，目前效力德甲門興格拉德巴赫球隊，從2012年就入選瑞士國家隊，並參加2014年世界盃及2016年歐國盃、2020年歐國盃。這次在小組賽瑞士取得1勝1和1敗成績，首場1：1踢平威爾斯，第二場0：3輸義大利，第三場3：1勝土耳其，索默一共失掉5球。