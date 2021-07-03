光良因疫情影響，已1年半未回馬來西亞怡保老家，很掛念家人，他宅家防疫，每天料理3餐，廚藝不錯，日前曬出自製南洋風味「香茅紅咖哩雞」，色香味俱全，被網友封為大馬廚神，甚至連大馬媳婦陳嘉樺（Ella）、老公賴斯翔及炎亞綸等好友留言大讚：「這個我愛。」

光良笑表示因為太想念家鄉味，只好自己煮，謙虛：「我發現防疫在家，每個人只要有心，都能變廚神。」他私下很愛吃蛋料理，拿手菜則是湖南蛋，他的父母之前來台時，他會親自下廚，父母吃過湖南蛋讚不絕口，連母親回大馬後，還打視訊詢問料理食譜，好手藝獲得肯定。

至於未來想開餐廳？光良婉拒：「那可能會虧錢，因為我應該每道菜都是下重本。」他除了會煮菜，對於植物也很有研究，在家裡、公司的陽台種許多花草、各式香料植物，包括香茅咖哩葉、檸檬葉、火炬薑、薄荷等，他打趣形容陽台是開心農場，自給自足，隨時有新鮮香料、蔬菜能使用。

他居家期間正忙錄製Podcast《光說瘋良話》，也趁空檔籌備新歌，他近2個月已完成3首Demo，直言不給自己壓力，「有感覺就哼哼唱唱做Demo。」