阿富汗官員今天表示，境內多個省分爆發激戰，政府軍擊斃民兵組織塔利班（Taliban）數以百計的武裝分子。美國已宣布8月底前完成撤軍阿富汗。

法新社報導，阿富汗國防部今天表示，過去24小時，超過300名塔利班武裝分子與政府軍交火時喪命。

數十人因空襲而死，包括今天在南部省份海曼德（Helmand）發動的拂曉攻擊。叛軍與政府軍經常在海曼德交戰。

外界憂心若沒有美軍的空中支援，阿富汗政府軍恐怕頂不住。

海曼德省省議會議長阿塔拉（Attaullah Afghan）說：「最近這幾天，阿富汗空軍密集空襲塔利班的藏匿處，並造成叛軍慘重傷亡。」

雙方常常誇大彼此的死傷，而他們的聲稱很難據實查證。

不過自從5月1日美軍開始撤離2500名駐軍以來，阿富汗政府軍與叛軍在地形崎嶇的鄉村爆發激烈戰鬥。

而塔利班向政府軍發動連串猛攻後，已占領了數十個地區。