加密貨幣今年初迎來驚人漲勢，吸引散戶進入該市場，加密貨幣龍頭比特幣在今年衝上6萬美元關卡後，短短2個月時間價格腰斬，北京當局更阻斷四川挖礦業者電力，嚴格執行斷絕挖礦活動，甚至英國、日本等國也限制加密貨幣交易所活動，讓挖礦獲利日趨困難，導致顯卡出現拋售現象。不過，外媒報導指出，雖然全網算力大減，但這樣反而讓比特幣的挖礦行動更有利可圖。

據《CNBC》報導，大陸一直以來都是比特幣挖礦的活動中心，全球有65%~75%比特幣在大陸挖礦，但是在北京當局強力鎮壓下，全球超過一半的算力失去，甚至傳出全球最大的挖礦機製造商比特大陸，向全球晶圓代工龍頭台積電砍單的傳聞出現。

Blockcap挖礦廠創辦人Feinstein透露，通常完成1個區塊大約需要 10 分鐘，比特幣網路已經減慢到14~19分鐘的區塊時間。但比特幣其實有自己的校正系統，需要每2周校正1次，重新調整運算的難度，周六比特幣運算程式降低28%難度，這是前所未有的狀況，並將完成時間校正至最佳的10分鐘。

挖礦公司Foundry執行長Mike Colyer指出，比特幣有很強大的系統，會依照挖礦機的數量來計算難度，這也是比特幣達成去中心化的指標之一。也就是說，越少人挖礦，受惠程度也就對每個礦工越大，增加獲利能力與更可以預期的收入。