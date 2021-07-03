行政院日前拍板擴大疫苗施打對象，運輸業納入高鐵、台鐵、北北基桃國道客運駕駛、貨運司機，但多名北市議員認為台北捷運運量大，建議市府爭取納入優先施打名單，對此北市副市長蔡炳坤證實，市府認為第一線人員應該優先施打，因此規畫下周安排接種，造冊人數則尚待北捷統計。

三級警戒至今，台北捷運平日運量約在50萬以上，假日則為20萬以上，單日遠超過雙鐵相加的10萬人次，北市議會交通委員會日前替北捷抱屈，議員王鴻薇還直言「台鐵、高鐵都能打，只有捷運不能打，難道是歧視性待遇嗎？」建議北捷可串聯其他縣市捷運公司共同爭取。

不過，因北市府公運處日前已行文交通部，要求將北捷相關人員列入優先施打名單，交通部則表示會納入下一階段規畫。蔡炳坤對此表示，北捷是第一線人員，已請捷運公司協助造冊，將第一線的人挑出來，市府會盡快在下周安排相關人士接種疫苗。

至於北捷第一線名單包含哪些人員？北捷公司總經理沈志藏日前表示，名單約有6000人，包括司機員、站務員、清潔及保全等第一線跟民眾接觸者，但最終名單尚在確認中，北捷表示將全力配合市府規畫期程，進行疫苗施打作業。