台北市環南市場爆發群聚感染，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲和立委林昶佐也前往環南市場視察並召開記者會，記者會上林昶佐怒嗆柯文哲防疫不力，沒想到反遭在場的環南市場自治會長林勝東痛批洗臉。不過，輿情網站《網路溫度計》發現，林昶佐遭洗臉後，引發網友熱議與撻伐，網路聲量一路暴衝超越柯文哲。

《網路溫度計》觀察7月2日一整天下來，林昶佐與柯文哲每小時聲量變化趨勢後發現，2日上午11點半林昶佐遭嗆後，他的網路聲量在中午時超越柯文哲，並在下午1點於臉書上道歉時到達高峰。同時，網路溫度計也估算，林昶佐這一天的聲量贏過柯文哲3萬8913筆，在兩人的聲量總和中，林昶佐占了56.8%，柯文哲則占了43.2%。

《網路溫度計》指出，林昶佐嗆聲柯文哲失敗，還意外被林勝東洗臉，也讓他在這周的「政治人物網路聲量排行榜」中衝上第4名，而柯文哲也連帶衝上第1名，而在林昶佐目前累積的網路聲量中，正面聲量占比為10%，中立聲量64%，負面聲量占比則為26%。

《網路溫度計》也透過「KEYPO大數據關鍵引擎」回顧並分析林昶佐這一年的網路聲量變化，結果顯示，林昶佐的網路聲量在今年7月2日，遭林勝東怒嗆洗臉後，達到近一年來的最高峰，而第2個高峰則是出現在今年6月19日，因在立院投票反對反對公開「3+11」紀錄而遭到出征，林昶佐這一年來網路聲量的第3個高峰，則是在去年7月18日立院表決監院人士投票時，遭藍委陳玉珍偷襲。