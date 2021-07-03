台灣新冠肺炎疫情三級警戒延長中，不只餐飲小吃店快撐不下去，知名店家一間接著一間關門大吉，其他行業也受到衝擊，資深醫藥記者洪素卿日前就在節目中談及健身業慘況，讓主持人鄭弘儀恍然大悟，驚呼：「難怪館長最近這麼火大！」讓現場來賓笑翻。

受到新冠肺炎疫情的影響，台灣極可能在7月掀起倒店潮，洪素卿近日在《新聞挖挖哇》中也提到健身業的狀況，她說：「剛好在疫情之前，這些年台灣的健身業幾乎是上揚，每個人都在健身，很多教練開自己的工作室，一砸整個租金成本再加上如果你願意花器材費是幾百萬的，結果之前就有一個人說，他花了500萬結果收入3000元，很慘。」

洪素卿更進一步點出健身業者最擔心的一件事，「如果疫情過去，這些人生活型態不同，我的客人還會不會回來？」她舉例像以前是消費者去個人教練那邊場地使用器材並接受指導，但在這一波疫情期間，有些比較大規模的業者開始使用線上教學，有些消費者乾脆租借健身器材回家，在家裡跟著教練運動。

「所以如果這樣子的話，以後我是不是還要特別跑到我的教練那邊去練？所以有些人擔心，不是只有現在，當我們行為習慣改變之後，會不會人就回不來了。」洪素卿一席話也讓鄭弘儀恍然大悟，驚呼：「難怪館長最近這麼火大！」幽默言論讓現場來賓全噴笑。