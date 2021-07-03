不敵少子化影響，台灣觀光學院近年招生不佳，今年9月正式停辦。（王志偉攝）

花蓮台灣觀光學院9月1日起停辦，代理校長王燕軍卸任後傳受邀擔任台北市政顧問。王燕軍晚間受訪證實，下週一到任，王說，代理校長6月到期，這段時間都在花蓮處理學校停辦，包括教職員退職、學生轉學等，教育部規定要召開學生轉學意願座談，但因疫情延後，其他學校事務都已圓滿結束，不過在卸任後，仍期盼政府能深入盤點私立各校體質，讓大專院校體制更健全。

晚間傳出，台北市長柯文哲邀請前總統李登輝辦公室主任王燕軍，受邀擔任市政顧問，花蓮台觀代理校長王燕軍表示，其實學校事務告一段落，正好有一管道，他接受柯市長邀約，但對於市府顧問工作內容為何？有無其他想法？王燕軍並未多談，並否認接任市長辦公室主任，其話題仍關心台觀校務後續。

王燕軍說，學校結束，目前僅剩觀光餐飲 、廚藝管理兩個科系，學制包含四技和五專部，都依停辦計畫執行，確實保障師生權益。據教育部統計，台觀專任教師2人，專案教師7人；職員17人，學生扣除畢業生後有108人，教職員都已依意願轉介到其他單位服務，或者從優資遣。

學生部分，王燕軍表示，依學制選擇縣內學校，以專班形式安置，滿足學生要求，若學生想轉學，也會專案協助。依教育部規定，原本這些程序都需在6月底完成，可是因疫情打擾，預計在8月下旬前完成。

王燕軍說，台觀並沒有負債，但大環境改變，沒有學生，根本無力辦校，經過整體評估才決定快刀軌亂麻，否則若再拖下去，停辦是為了維護師生最大權益。

接任校長半年，他認為私立學校有必要深入盤點，體質差的私校，政府該如何輔導或合併等，私立學校並非辦學差，因為大環境加上少子化，有心想辦學仍無力有未逮，私立學校一但走入關閉，可能又遭人非議賣校產、財務不清等，這些對教育對是負面影響。因董事會任期制，他還會回到花蓮台觀學校，等學生座談後續結束，代理校長一職才會畫下據點。