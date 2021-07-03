有網友截圖直播影片，表示當市府、市場自治會與農委會在討論時不見林昶佐身影，陳時中座車抵達卻衝上前迎接，難怪林勝東會暴走。(圖／PTT；來源東森新聞)

立委林昶佐在記者會上炮打北市長柯文哲不成，反增環南市場自治會會長林勝東洗臉，引發熱議，不少人疑惑為何與林昶佐交情友好的林勝東會暴走，對此有網友貼出臨時記者會前的2張照片，直呼真的剛好。

網友在PTT八卦版PO出2張現場直播截圖，第一張是衛福部長陳時中抵達前，北市府、農委會與市場自治會三方人馬熱烈討論畫面，但畫面中未見林昶佐，第二張截圖則是陳時中抵達現場時，林昶佐上前立正迎接陳時中下車的畫面。

原PO表示，大家在討論的時候，林昶佐不見人影，也不去問林勝東有沒有可以幫忙的，至少做個表面功夫，結果頂著大太陽跑去迎接陳時中，拿起麥克風後就是批評，完全沒提任何建設性意見，被噴爆真的剛好。

鄉民看到也紛紛留言嘲諷：「真的有夠忠心」、「強烈對比XD」、「難怪會長會嗆整天捧中央」、「其實很難過，曾經抱以期待」、「身體還前傾，是在哈腰嗎」、「堂堂大立委負責質詢監督的，竟然做這種下人般的舉動」、「他不是最討厭威權嗎」、「舔的極致」。