18歲的木村光希（ きむらみつき）憑藉著父母木村拓哉及工藤靜香，成為受矚目的對象，除了背景驚人，她擁有170公分高挑的好身材，進入模特兒界後拿下不少國際精品代言，最近木村光希開始要踏入電影圈，媽媽工藤靜香並化身為經紀人，在旁邊陪同女兒在拍攝現場。

木村光希6月下旬開始拍攝電影《牛久村》，首次加入大螢幕拍攝，在這之前工藤靜香就希望女兒以演員的身份出道，身為星媽的工藤靜香也化身經紀人，每天在拍攝現場盯場，也因為媽媽每天到拍攝現場的關係，讓電影的工作人員表示:「拍恐怖片不害怕，反而是靜香姊在現場，比看到鬼還可怕。」

媽媽工藤靜香變成女兒的經紀人，幫女兒拿透明面罩。（圖/女性自身)

這一部電影《牛久村》是木村光希首度主演恐怖片，是「日本恐怖大師」清水崇導演的最新力作，電影相關的工作者表示：「這部電影預計拍攝到八月初。」而自從開拍後，工藤靜香也會一起進入拍攝現場，直到大家結束收工後，與女兒木村光希一起離場，許多日本網友留言回應：「小孩目前已經是成年人，這樣是否過度保護小孩？」

木村光希15歲的時候，就擔任時尚雜誌《ELLE》的封面，經常擔任時尚精品大使，姊姊木村心美曾在Instagram分享與妹妹同框的畫面，姐妹兩人的感情相當良好，擁有高挑的身材，外型相當甜美與出眾，許多粉絲都相當期待，她們未來的演藝作品與成績。