全台第三級疫情警戒持續到7月12日，與家人相處的時間拉長，律師劉韋廷在電視節目《新聞挖挖哇》分享，有一個祖孫三代同堂的家庭，婆婆堅持要去傳統市場買菜，讓媳婦陷入恐慌中，最終導致夫妻離婚，甚至雙方為了爭奪小孩的扶養權而鬧上法庭。

劉韋廷分享，他遇到一個祖孫三代同堂的案子，婆婆習慣親自前往傳統市場買菜，媳婦好言勸說：「你所有要買的，我都可以透過網路幫妳買」，但婆婆仍堅持去市場，這樣才能挑選到喜歡的水果甜度跟肉品，同時強調自己會做好保護措施。

劉韋廷說，沒想到媳婦見到婆婆從市場回來，就拿起酒精朝著婆婆全身噴一輪，讓婆婆相當不滿；不僅如此，有次婆婆在喝水不小心咳了兩聲，媳婦直接帶著小孩回娘家，並要老公勸婆婆去快篩。

劉韋廷指出，雙方因防疫的觀念不同，男方不把妻子的話當一回事，因此沒有照做，結果最後女方回娘家後就再也沒離開，兩人走向離婚的局面，甚至為了爭取小孩的扶養權到法院打官司，劉韋廷直呼，光是這點就能搞到家破人亡了。

劉韋廷透露，受疫情影響，全球的離婚率高漲，美國增加30%、台灣則增加300%，亦即3倍，劉韋廷進一步解釋，因為疫情緣故無法進行心理諮商，導致法院的生意大好，在疫情爆發以來，他所接到的也都是離婚諮詢，全都是因防疫關在家，造成糾紛產生。