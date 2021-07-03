中央疫情指揮中心指揮官陳時中3日在疫情記者會中表示，今天新增80個確診病例，76例本土、4例為境外移入，另確診個案中新增10例死亡。新北的疫情曾被狠K，偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男指出新北的局勢變了，認為新北清零，已經不遠了，因為新北市長侯友宜一步一腳印，做好防疫基本功，讓病毒無所遁形。

沈政男3日在臉書表示，新北清零，已經不遠了，因為今天的接觸者篩檢，PCR陽性數是0，而且感染源不明只剩1例。侯友宜為什麼可以做到這樣？本來狠K雙北的人，打侯友宜，打到他忍不住向總統蔡英文抱怨：叫底下的人不要再亂打了。而後侯友宜一步一腳印，做好防疫基本功：確診趨勢圖、熱區普篩、精準疫調、感染源分析，全都做得徹底紮實，病毒當然無所遁形；其中熱區快篩是學柯文哲，不過侯友宜很快就趕上了，而且做得更加確實，反而是柯文哲邯鄲學步，學了新招後就忘了自己的基本功。

沈政男指出，雙北在5月底以前，幾乎沒在疫調與匡列，因為新增案例太多，但6月以後就該恢復了，侯友宜看了有人呼籲，也趕緊迎頭趕上，並做到徹底紮實。反觀柯文哲，並沒有意識到疫調與匡列的重要，其實一直到今天，柯P還是沒有認同疫調與匡列的重要，才會想出「虎林專案」，也就是熱區快篩。其實，再怎麼篩，頂多1千人篩到1例陽性，這時要靠的是回溯匡列，而不是亂槍打鳥。

另外沈政男表示，BNT就快來了。在此之前，有多少人反對透過上海復星取得疫苗，是不是連蔡英文本來也不願意？她為什麼後來又改變了？這件事是要告訴大家什麼呢？好好想想，不然，2022年地方選舉以及2024年總統大選，你們會更加傷心。