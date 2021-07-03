台北一名劉姓人妻發現丈夫有小三，2人不僅有親密對話，還一同親密出遊，去年底決定與友人一同前往一家摩鐵抓姦，見2人出來欲開車離去，不顧安危肉身擋車，想問個清楚，不料丈夫卻試圖開車衝撞，進而引爆衝突，正宮事後怒向小三求償200萬元，台北地院審理後，判決小三應賠償正宮20萬元。

據了解，劉女與丈夫婚後育有2名子女，原本婚姻幸福美滿，但2013年開始，發現老公與一名已婚張姓女子有親密對話，2人還多次一起出遊，經質問，丈夫卻辯稱2人只是比較熱絡，自己沒有外遇，但劉女控訴，老公被她發現可能有小三時，不思修補夫妻感情，還與張女保持密切聯繫，讓她罹患憂鬱症、身心飽受折磨，因而決定訴請離婚。

更讓正宮生氣的是，與丈夫還沒正式離婚時，丈夫卻與張女多次到摩鐵開房間，於是決定找友人一起前往抓姦，看到2人出來要開車離去，便激動地衝過去人擋在車子前面，想詢間2人的關係，沒想到丈夫竟然試圖開車衝撞她，進而引發衝突，直到警方到場才離去，事後再對張女求償200萬元。

台北地院審理時，認為劉女與丈夫離婚訴訟期間，仍有婚姻存續關係，但張女卻與其夫共同出遊，還在隱密場所共處一室，足以破壞劉女婚姻圓滿，斟酌元配受侵害程度、兩造學經歷與財產狀況後，判決張女應賠償劉女20萬元精神慰撫金。可上訴。