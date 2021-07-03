台北市環南市場驚傳多人確診新冠肺炎，在地立委林昶佐2日趁同台之際，想趁機吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻意外遭環南市場自治會會長林勝東當眾怒嗆。民眾黨立委高虹安表示，在立法院時，林昶佐監督在野黨的力道多過監督執政黨，而他之前的一些表現，可能也讓環南市場的攤商們感受到「選前選後兩樣情」而產生怨言。

《中天新聞》報導，高虹安表示，我們看到陳時中部長、柯文哲市長，中央和地方在環南市場齊聚一堂，為的就是解決環南市場遇到的疫情問題，我們的重點就會放在如何協助環南市場的攤商上解決問題，這時候當然應該放下彼此過去之間，在媒體上的爭論，或政治上的攻擊，因為攤商最希望看到的是中央和地方攜手合作，幫他們解決這個目前嚴重的問題。

高虹安指出，我們今天看到的這個問題，陳時中和柯文哲都了解，就連在立院與立委們針鋒相對的農委會主委陳吉仲，也改變態度，和大家討論如何進行防疫相關圍堵措施，但唯獨只有萬華在地的立委，我們平常在立法院就有看到，他監督在野黨的力道比監督執政黨多，包括先前在立院的投票、發言，可能真的讓環南市場的民眾、攤商，感受到選前選後兩樣情，在這情況之下，民眾會有抱怨的聲音也是很理所當然的。

同時，高虹安也從林勝東的發言，或會後的聲明稿中，感受到攤商的辛苦，她也發現，要市場進行造冊以及快篩，相對來講不容易，包含要怎麼說服攤商，因為如果快篩結果有陽性，他們的生計就會受到非常大的影響，「我相信會長和環南市場自治會，在這方面花費了很多心思，他們肯定也有看到台北市政府他們並肩作戰時的努力」。

高虹安認為，也因為這樣，當今天看到萬華區的立委對這些事情攻擊或抹滅，可以看出會長十分心急和焦慮，擔心中央和地方產生對立，會不會讓中央和地方力量沒辦法集中起來協助應對疫情。