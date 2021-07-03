台灣本土疫情爆發，三級警戒至今已實施一個半月，但似乎有些民眾已經坐不住，不顧風險趁著假日到外地遊玩。一名熊貓外送員今天(3日)在臉書《宜蘭知識+》貼出羅東夜市晚間照片，讓當地人崩潰，直呼宜蘭完了。

網友PO出羅東夜市今天晚上的照片，透過照片可以看到，不少人似乎已經關不住，紛紛出籠遊玩，雖然照片中人數不及之前旅遊旺季，但依舊擠滿人潮，行人與腳踏車、機車爭道，讓人看了膽戰心驚。

熊貓外送員上傳了一張今晚羅東夜市的照片，讓當地人崩潰直呼宜蘭完蛋了。(圖／宜蘭知識+臉書)

不少當地人也傻眼，紛紛留言：「台灣人就是這樣，等大爆發再來怪這怪那的」、「怎麼都跑來宜蘭，宜蘭人都被當塑膠嗎」、「老鼠屎完的真開心」、「宜蘭完蛋了...」、「宜蘭8天+0辛苦了一個多禮拜，馬上要被破壞掉了」、「拜託待在家可以嗎」、「都是來趕投胎的嗎」、「剛經過東門夜市也是一堆人，傻眼」、「藍色短褲的好像還沒戴口罩」。

但也有網友持不同看法：「攤販最尷尬，人多怕確診，沒人又怕吃土」、「留口飯給攤販吃，再不消費，店家可能會倒」、「沒發布四級就是這樣」、「怎麼確定是外地人，也有可能是本地人啊」、「攤販跑出來營業，就別怪人來消費」、「說穿了還不是都沒疫苗可打的緣故」。