今天半夜歐洲國家盃足球賽剛踢完兩場，其中西班牙擊退瑞士，義大利則擊退比利時，後面這輪對決堪稱本屆歐國盃8強最精彩戲碼，因為兩隊冠軍呼聲都相當高，義大利賽前已拿下31場不敗史詩級戰績，比利時則是擁有眾多球星助陣。

不過賽前比利時就傳出當家球星德布勞內(Kevin De Bruyne)受傷，有可能無法上場，但今天這場比賽他還是上場了，可是狀態非常不理想，而在賽後接受採訪時他才透露，自己能出場已是奇蹟，因為腳踝的韌帶已撕裂。

「在最近一個多月內，我一直非常疲勞，首先要特別感謝醫療團隊，今天我能出場是個奇蹟。」他在賽後表示。「我腳踝的確受傷了，而且出現韌帶撕裂症狀，但我認為我有責任在今天為國出戰，可惜我能做出更多貢獻。」

他另外提到本場比賽說：「我認為我們已為贏球拚盡全力，對手進了夢幻般的球，但他們第一球也許是我們自己的失誤，對手的控球更好，而且今天球就是死不進去對方球門，太遺憾了，被淘汰會永遠讓我感到難過。」

這場比賽義大利靠巴雷拉(​Nicolo Barella)和英西涅(Lorenzo Insigne)在上半場兩顆精彩進球獲勝，但其實以比利時世界排名第一的實力仍大有可為，可惜主將大阿札(Eden Hazard)​因傷缺陣，德布勞內因傷失常的影響，只剩盧卡庫(Romelu Lukaku)擔綱主力箭頭，他也不負眾望踢進一球，可惜就是缺少得力助手。

義大利擊敗比利時後將在4強面對西班牙，能否將連勝次數推進相當令人矚目，而另一邊的8強賽也將開踢，由捷克對丹麥、英格蘭對烏克蘭，兩組踢完後正式4強名單就會出爐。這次爆冷淘汰的球隊不少，包括法國、德國、葡萄牙、比利時等隊，西班牙也差點在PK大戰輸給瑞士，但相信全新面貌的歐國盃會更有一番風味。