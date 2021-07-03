《邁阿密先驅報》（Miami Herald）2日報導，香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）困難重重的搜救行動，近期又出現新挑戰，因為有6名搜救人員確診新冠肺炎（COVID-19），導致部分人員被迫隔離。

根據報導，邁阿密戴德郡（Miami-Dade）消防局長康明斯基（Alan Cominsky）2日證實，目前在現場進行搜救的超過350名搜救人員中，有6人確診新冠肺炎；確診者來自從佛州其他地區前來支援的單位，並非隸屬於邁阿密戴德郡本身的人員，並稱該單位的成員已被隔離。他強調，現場有確實的醫療處理程序，並稱這雖然增加了對行動的挑戰，但這類挑戰「我們已應對了一年」。

這是當地搜救行動面臨的最新挑戰。在香普蘭大廈南棟現場，至今已出現的挑戰包括火災、惡劣天氣、逐漸接近的熱帶風暴艾莎（Tropical Storm Elsa）、將罹難者自殘骸中運出導致的心理創傷，以及大樓剩餘部分可能進一步倒塌的風險。

邁阿密戴德郡長卡瓦（Daniella Levin Cava）2日表示，由於香普蘭大廈南棟仍矗立的部分「對公共健康和安全構成威脅」，她已簽署緊急命令，一旦工程和其他專家認可，便將迅速將大樓剩餘的部分拆除。不過她也指出，拆除作業將可能需要耗費數週的時間。

搜救人員2日又在瓦礫堆中發現2具遺體，讓香普蘭大廈南棟坍塌事件的確認死亡人數上升到22人，不過下落不明的人數一口氣降至126人，代表當局已確認部分民眾事發時不在大樓中。