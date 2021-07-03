台北市環南市場爆發41人群聚感染事件，立委林昶佐在記者會嗆台北市長柯文哲講「廢話」，反被環南市場自治會長林勝東怒嗆，林昶佐身為中正萬華區的立委，有到環南市場關心過嗎？時事評論員李正皓表示，這件風波是政治史上最大的歪樓。陳吉仲他們千算萬算沒有算到，一個萬華民代，居然會連萬華市場管理會的主委都搞不定，可說是民代的大忌。

針對林昶佐風波，李正皓2日在《關鍵時刻》節目中表示，這是政治史上最大的歪樓，原本民進黨的設定，應該是衛福部長陳時中大戰柯文哲，兩邊互戰，柯文哲捅了婁子，再由陳時中幫柯收拾。如今林昶佐跳出來嗆柯P，陳時中和柯文哲兩個加起來的聲量，不到林昶佐的一半。

李正皓接著表示，當林昶佐一開口，農委會主委陳吉仲就知道事情不對了。林昶佐把麥克風搶過去，開始講話的時候，陳吉仲眉頭皺到不行，他知道這時不可以再搞政治語言，所以林昶佐被嗆的時候，陳吉仲就知道整個事情會歪樓，然後就知道要去救駕。

李正皓指出，陳吉仲他們千算萬算沒有算到，一個萬華的民代，會連萬華市場管理會的主委都搞不定，這件事是民代的大忌。每一個在這邊的民代，轄區只有4間市場，不管是議員還是立委，絕對要跟管委會的主委稱兄道弟。

李正皓認為，他們原先應是要幫林昶佐洗白，先把柯文哲打趴之後，林昶佐順勢接過來，開始把柯文哲罵一頓，一切都在計畫之中。可是環南市場自治會長林勝東現在還發聲明說，他認為柯文哲和陳時中來環南市場解決問題，他覺得ok。可是聽到林立委的發言，只為檢討台北市政府，而非在乎環南市場1060個攤商，讓林勝東痛心悲憤，林勝東不是一時的氣憤，是經過半天的發酵，晚上又發這篇聲明，再把林昶佐鞭屍了一次。