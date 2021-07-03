印度人氣男星阿米爾罕（Aamir Khan）曾演出過《三個傻瓜》、《來自星星的傻瓜》和《我和我的冠軍女兒》，都是在全世界賣座的寶萊塢電影，在台灣也相當有知名度；今年3月阿米爾罕傳出確診新冠肺炎，近日更突然發布聲明，證實結束15年婚姻。

綜合外媒報導，寶萊塢天王阿米爾罕染疫後，接受治療和在家休養，沒想到今（3）日他和妻子基蘭拉歐發布共同聲明，宣布兩人結束15年婚姻，也表示將會一起撫養小孩；在工作方面，還是會合作電影，以及共同創立的非營利組織「帕尼基金會」還是會持續下去。

阿米爾罕和妻子共同發布離婚聲明，表示將來兩人還會是家人。(圖/ 摘自IG)

在聲明中提到，阿米爾罕和基蘭拉歐早已分居，沒有一起生活的期間彼此反而更自在，認為這樣像更像是家人的相處模式，「雖然我們不再是夫妻身分，但未來將開始新的篇章，仍是彼此的家人還有小孩的父母」；而阿米爾罕也說，15年的婚姻生活很美好，一起經歷歡笑和淚水，「感謝我們在信任、尊重和愛中成長」。

基蘭拉歐也是電影工作者，她是一名導演兼製片人，也是阿米爾罕第二任妻子；兩人是在2001年合作電影《Lagaan》相識，2005年公開結婚喜訊，婚後也替阿米爾罕生下小兒子Azad Rao。

阿米爾罕在印度很有影響力，除了在電影方面有傑出表現，也積極推動當地改善性騷擾、非法墮胎、醫療不當和種姓制度等問題和習俗；他在2013年被《時代》雜誌（Time）選為全球百大影響力人物之一，還譽為「印度的良心」。