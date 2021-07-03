入境普不普篩的爭議終於有了結論，指揮官陳時中總算拍板定案，從2日起，只要入境都要做PCR檢測。東華大學教授施政鋒表示，政府終於急轉彎，難道是良心發現嗎？針對當初政府反對普篩的理由，施政鋒給出普篩成本並質疑，花100多億可以未雨綢繆，為何政府這麼斤斤計較？

施正鋒今(3日)在臉書上表示，不談疫苗、境管、檢疫、醫療，光是篩選，政府的決策相當奇怪，一開始大家尊重專業、相信政府，但後來情況越來越不合理，特別是堅拒廣篩、普篩，連入境者也不快篩，疑點重重。現在，不知道為什麼終於急轉彎，難道是良心發現嗎？

施正鋒指出，政府反對普篩的理由有二：首先是擔心偽陽率太高，浪費醫療資源，典型的省小錢、花大錢，根本不懂成本效益，且是假設百姓的生命是不要錢的；再來朗朗上口的是擔心偽陰者四處跑，恐怕會有風險，但問題是既然沒有篩選，什麼都不知道，難道就不怕有多少無症狀的感染者趴趴走？豈不知亡羊補牢的代價更高？

同時，施正鋒也找出自己日前投書《民誌月刊》的文章內容，針對普篩進一步分析，指專家對於CDC的偽陽率5%悲觀假設是有保留的，如果是介於1-5%，合理假設是3%的話，官方的成本估算還是有問題。也就是說，先全民皆快篩（46億），最保守假設15%的人必須進一步做PCR來確認，也不過71億（690億x15%），加起來總共才117億。相較於8800億的前瞻基礎建設預算，及可能擴散帶來的醫療負擔、及人命，100多億未雨綢繆，為什麼政府這麼小氣、斤斤計較偽陽？

施正鋒認為，我們更應該擔心的是隱性感染者，因為這儼然就是不定時炸彈，難道政府只能等待引爆熱點再來反應？假設平均盛行率是總人口的0.2%，表示最高可能終究4.6萬人會感染。料敵從寬，假設偽陰率2-5%，根據世界目前平均死亡率為2.08%來估算，那麼，最壞的情況是有可能1.4萬條人命（2300萬人x3%x2.08%），根據經濟學家的估算，台灣一條人命至少可以值一億新台幣，那就是一兆多新台幣了。

施正鋒也說，或許可以仿效房地產的蛋黃、蛋白、及蛋殼分區，將全國分為熱點區、次熱區、以及外島，分別進行普篩、廣篩、及進入快篩，至於分區行政單位的層級，到底是要以縣市、區鄉鎮、還是里村，可以討論斟酌；假設佔全國人口三分之一的雙北市著手普篩、其他縣市選擇性廣篩，頂多也不過230億。