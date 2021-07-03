電動車大廠特斯拉（Tesla）投資加密通貨遭遇逆風，比特幣第二季崩跌逾四成，特斯拉可能被迫減記比特幣資產價值，此舉可能影響該公司財報。

特斯拉在2021年稍早砸下15億美元投資比特幣，明尼蘇達大學會計副教授Vivian Fang表示，特斯拉計算比特幣價值有很大的迴旋空間。但根據特斯拉揭露的會計方法，該公司以取得資產後的最低市價計算，換言之，特斯拉可能得減記第二季比特幣資產的價值。

比特幣第二季走勢猶如坐雲霄飛車，4月中飆漲至將近6.5萬美元歷史新高，但6月稍晚一度跌破3萬美元大關，最低降至29031美元。比特幣季線重挫41％，寫下史上最大第二季衰幅。

根據虛擬貨幣交易平台CoinDesk報價顯示，3日盤中比特幣上升4.6％，報34485美元，2021年迄今累計上漲19％。

另一方面，特斯拉第二季交車量再創新高，寫下連續5季成長紀錄，有助拉抬第二季營收。根據FactSet調查分析師意見，預期第二季營收約達114億美元，獲利為5.84億美元。

受交車量創紀錄激勵，特斯拉2日早盤股價一度大漲逾3％，但終場漲幅收窄至0.14％，以678.9美元作收。過去一年來特斯拉股價累計勁揚逾180％。

特斯拉2日公布，第二季交車量達201250輛，超越第一季締造的184877輛紀錄，並較一年前同期的90891輛增加逾一倍，不過仍低於分析師預期的20.7萬輛。

特斯拉並未公布具體的2021年交車量目標，但執行長穆斯克（Elon Musk）4月表示，交車量朝著較2020年增加逾50％的方向前進；2020年的交車量將近50萬輛。

特斯拉第二季交付199360輛Model 3與Model Y休旅車，以及1890輛Model S與Model X休旅車。