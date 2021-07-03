疫情衝擊各行業，台南市政府為協助企業度過難關，結合地方及中央資源提供紓困協助，成立紓困專案辦公室提供相關諮詢，並針對需輔導業者，後續結合專家提供相關協助，統計5月27日至7月2日止，1個多月接獲2萬1923通電話，應接不暇。

經發局表示，紓困專案辦公室接聽逾2萬通電話中，屬經發類話務約3398通，包含商業服務業營業衝擊補助、企業紓困貸款、青年創業貸款等，內容如商業服務業如何申請補貼、哪些行業可申請、衰退50％如何認定、企業受影響事業證明線上申請方法、青年創業貸款如何申請、市場及夜市攤商如何申請、命令停業認定與補貼內容、如何接洽貸款銀行、去年有申貸今年是否仍可申請等。經發局也持續協助企業申請受影響事業證明及介接銀行申請貸款。

台南市長黃偉哲說，本次疫情對各界影響更勝於去年，中央紓困措施因疫情趨緩，於去年底前逐漸終止，因應此波疫情再起，考量企業受疫情波及現況，經濟部提出對營業衰退50％之商業服務業提供營業衝擊補貼，另針對業績衰退15％之中小企業提供貸款、利息補貼，這些措施均涵蓋有稅籍登記之攤商及小商號，市府團隊為協助受影響人迅速取得所需之協助予補助，特別設立紓困諮詢專線(0-2954293)，並由經發、勞工、社會、教育、農業及研考等相關局處人員，透過電話方式即時回應民眾諮詢紓困相關事宜。

經發局說，針對本年度申請紓困4.0貸款案件，截至7月2日止，有159件核貸融資案、核貸金額7.42億元；申請製造業及技術服務業補助共228家，補助金額152億元；申請會展業補助共2家，補助金額70.91萬元；申請貿易業補助共6家，補助金額222.51萬元。相關紓困方案刻正開放申請中，請符合資格者盡速申請。