德國半導體大廠英飛凌提供提供半導體和系統解決方案，更是歐洲類比IC主要供應商，在車用晶片急需的現今，該公司執行長Reinhard Ploss 周五 (2 日)指出，遠端需求以及疫情後強勁復甦下，晶片供應仍相當嚴峻，甚至一些領域正在惡化

Reinhard Ploss表示，晶片製造擴產是有極限的，亞洲供應商在新冠疫情爆發後壓抑人力擴張，進一步限制產能，加上遠端需求強勁，高端技術晶片需求大增，排擠低利潤的晶片供應幅度，導致許多汽車廠商在2021年上半年面臨相當緊繃的供應，甚至被迫暫停生產線。

Reinhard Ploss指出，替汽車供應電源管理IC的英飛凌z非常依賴與晶圓代工廠的合作管道，例如全球晶圓代工龍頭台積電，該公司就為了滿足客戶需求，與台積電進行深度對話。英飛凌曾在今年上半年因為資金未到位而無法擴產，暫停20至90奈米製程的生產線。

英飛凌強調，能夠更好以自行製造滿足客戶需求，包括在奧地利新廠將很快投產，德國廠也有閒置產能，但面對緊繃的產能，產品庫存快要見底，代表半導體廠商必須面對需求極高的市場，

話鋒一轉，Reinhard Ploss提到了歐洲打算建立自主先進製程生產線，甚至打算建立2奈米製程晶圓代工廠，目前有實力跨足的，就屬台積電與其在晶圓代工領域的競爭對手三星電子，但有多少客戶用得到2奈米製程？Reinhard Ploss認為，歐洲的手機、PC使用者多，但品牌少，歐洲應該更專注在傳統製造業發展優勢來發展，質疑歐洲將建立2奈米製程放在首要目標的成效。