房客要慎選！一名女子在臉書分享，她將房子無償租給熟識的公務員夫妻將近10年，但日前退租時，她到現場檢視房屋的情況預計進行交屋，眼前的景象讓她直呼根本是鬼屋，憂心是否還能再租人，引起網友討論。

「我要抱怨我的房客！」這名女子3日在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，稱她將房子租給熟識的公務員夫妻10年，不僅房租收的低於行情，就連一毛押金也沒收，怎麼也沒想到，因退租緣故，她今日前往現場交屋看到的景象卻把她嚇壞了。

女房東崩潰地說，「傳說中的鬼屋出現，暈倒啦，這還能住人嗎？」透過她發出的照片可見，光是廚房的區域就相當髒亂，抽油煙機與瓦斯爐旁的牆面都爬滿黃色的陳年油汙，集油盒也幾乎滿了。

抽油煙機全是油漬，不曉得多久沒清潔與維護。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

瓦斯爐旁的牆面也都是污漬，相當怵目驚心。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

視線轉移到洗手槽部分，不鏽鋼製的整座水龍頭也都卡滿了灰白色的水垢，一旁的流理檯面也全是混雜油汙的黃黑色的結晶；浴廁部分也十分驚人，本是白色的馬桶，側面被黃咖色污垢遮蔽，此外浴缸更是被蹂躪到連出水口都堵住，原PO苦笑說，變成「魚缸」了。

浴廁也被摧殘的體無完膚，外壁上全是陳年黃垢，實在不忍直視。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》

文章曝光後，不少網友被驚人的畫面震懾，紛紛留言回應，「好噁，你沒說以為廢墟」、「不是自己的，都放給他爛，這種人很多」、「這樣住起來很不舒服吧……」，也有網友說，「所以押金兩個月一定要收，因為你不知道你的房子會變成什麼樣子」。