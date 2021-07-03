《空軍雜誌》（Air Force Magazine）1日報導，美國空軍先前公布2月18日一架T-38教練機嚴重損毀的事故調查報告，稱飛行員在「感覺」到飛機離地後，並未確認相關儀表或周遭，便直接收起起落架，導致該機在跑道上「雷殘」，造成約300萬美元（約新台幣8374萬元）的損失。

根據報導，該事件2月18日發生於加州的沙加緬度馬瑟爾機場（Sacramento Mather Airport），當時隸屬於第9偵察聯隊（9th Reconnaissance Wing）第1偵察中隊（1st Reconnaissance Squadron）的飛行員，正進行讓飛機放下起落架並著陸、但不停下便再度起飛的連續起降（touch-and-go landing）訓練。但在教官完成示範動作、交由學員操作時，該飛行員卻過早收起起落架，導致T-38在跑道上「雷殘」，滑行約3850英尺（約1173.5公尺）。

意外對該T-38造成約300萬美元的損害，所幸2名飛行員皆未受傷。調查人員並未找到當時天候或機械狀況可能導致意外發生的證據，在單位文化、風險管理、任務準備、計畫等制度層面也沒有問題。而當時負責操作的飛行員告訴調查人員，他「感覺」到飛機脫離了地面，因此在未確認儀表和周遭景象之下，決定收起起落架，導致事故發生。

《空軍雜誌》指出，雖然這起意外並未造成人員傷亡，但T-38近年曾發生2起致命事故。2019年11月，2架T-38在奧克拉荷馬州范斯空軍基地（Vance AFB）進行編隊著陸時發生意外，導致其中1架飛機上的學員和教官雙雙殉職；另一次則發生於「雷殘」事件隔天的2021年2月19日，1架T-38於阿拉巴馬州丹尼利基地（Dannelly Field）附近墜毀，機上1名美國空軍中尉和1名日本航空自衛官殉職。