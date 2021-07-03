本土新冠肺炎疫情延燒近2個月，死亡人數逾600人，百工百業淪慘業、民怨四起，衝擊民眾對執政黨的信心。據「TPOC台灣議題研究中心」分析民進黨5、6月聲量顯示，其負面聲量已連續兩個月突破22萬。分析報告指出，造成負聲量衝高峰有三大原因:國際疫苗進口數量極度不足、國產疫苗爆發安全疑慮、紓困無法讓所有產業如期解渴，造成綠營執政隱憂浮現。

民進黨。(圖/本報資料照)

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」監測發現，根據台灣民意基金會六月最新民調，民進黨支持度低靡，連續兩月徘徊在22至23％間，創5年新低，目前看來中間選民幾已背離，僅剩鐵綠基本盤苦撐。即便民進黨面對民心向背、民調創新低的窘境，代表綠營基本盤的親綠臉書粉專反而動得更厲害，狂打輿論戰。數據顯示，在疫情大爆發、民眾出現集體恐慌以來，綠營側翼的貼文互動數反而較過去增加，最高峰時單週的貼文按讚、留言和分享數總和逾699萬筆，平均每週創造的貼文互動是疫情爆發前的2倍。

《TPOC台灣議題研究中心》進一步分析這波本土疫情以來親綠粉專的貼文內容，可發現，攻擊國民黨和台北市長柯文哲相關文章佔總聲量7成5，目前看來，大環境對民進黨越不利時，親綠粉專對藍營與柯文哲的砲火越猛烈，且相較過去分別攻擊藍白的做法，綠營側翼更傾向同時罵藍又罵柯，這有形塑共同敵人、凝聚核心支持者的作用。

民進黨網路負面聲量走勢圖。（圖/TPOC台灣議題研究中心）

不過，分析民進黨五、六月網路聲量表現，可發現其負面聲量已連續兩個月突破22萬，平均單月負聲量是疫情爆發前的1.75倍，六月負面聲量更升至22.1萬高峰；其中，起漲點始自五月底國內單日新增確診個案連續一周超過400例。目前看來，即便綠營的死忠支持者極力在網上引導風向，也無力扭轉民進黨負面聲量纏身的頹勢。