蘇達（左）與郭蘅祈飾演一對好閨蜜。（GagaOOLala提供）

蘇達在片中女裝造形誇張。（GagaOOLala提供）

40歲演員蘇達在GagaOOLala影音平台播出的最新微電影《親親壞姊妹》中，飾演性格三八的男同志。影片走浮誇的喜劇風格，片中他被硬底子演員黃健瑋「吃豆腐」，不論是被捏屁股，還是差點被「老漢推車」硬上，尺度全開的戲碼，讓他獻出從影20年以來的害羞初體驗。

蘇達表示，私下跟黃健瑋還算熟，從大學時期就認識，但這回第一次合作就是演出情慾戲，讓他感到尷尬。談起那場戲，蘇達笑說：「我這輩子都沒有被人用大肚腩頂著，而且他把我翻過來被架住時，真的有感覺到『那個東西』碰到我耶！」

他當下心裡有些惶恐，不過演出仍拍一次就順利完成，「我們有先排過戲，但他可能是寫實派的演法，真的開拍時力道比較猛，看起來就很真實。」此外，蘇達也讚黃健瑋敬業，「他很厲害，戲裡的走位和動作都是現場靈機一動，對我們來說很有鎮定的作用」。

蘇達繼《他和他的心旅程》、《淚滴卡卡》後，第3度接演同志角色，也是第2次以女裝扮相示人，他說在接演《淚滴》之前，對自己能否勝任女性形象非常沒自信也掙扎許久，但現在反倒覺得「很享受」。

在《親親壞姊妹》穿著女裝熱褲，蘇達舉手投足間十分陰柔，他記得其中一場戲穿著緊身白色短褲登場，沒想到殺青後看劇照才發現重要部位竟微凸，「實在是太糗了！那一包是什麼啦。」他說，後來才知道男同志若穿著小短褲前，會特別把下體往後包覆起來，才不會像他一樣出糗。

該片也是曾演出舞台劇的音樂人郭蘅祈（郭子）影視處女作，他與蘇達在片中飾演閨蜜，其中因為感情糾紛2人產生誤會，蘇達還因此被他賞巴掌。蘇達說：「其實舞台劇演員都知道賞巴掌響亮而不痛的技巧，就是要用4根手指的地方去打，就會發出很脆亮的聲音，只要掌心不碰到就沒事。我們彩排前就一直研究如何打，郭老師還掛保證不會弄痛我，讓我很放心。」

「他跟我說，蘇達我等一下一定會認真地打你，一定不會痛喔」豈料正式來的時候，「他真的使勁所有力氣，用手指的部分打下去，我被他打了之後往右邊倒下，老實說，那個是真倒，不是演的。當下我一秒鐘跳出角色，想說也太大力了吧！」

蘇達解釋，郭子的確沒用到掌心，但是光用手指就十分有力，「因為他是我以前學長嘛，我小學弟的，當然現場還是忍住，跟他說『可以的，再來一次！』，加上巴掌還沒打出傷來，可說是最厲害的地方！」