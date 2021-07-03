馬來西亞DJ藍星蕾擁有E罩杯逆天身材，加上美豔精緻的臉蛋，擁有許多死忠粉絲，還因為穿比基尼在平交道附近拍照爆紅，得到平交道女神、平交道巨胸妹的封號，她也時不時會在IG曬出辣照，吸引200多萬人追蹤，日前她身穿「死庫水」逛超市，性感穿搭讓網友都陷入瘋狂。

藍星蕾日前曬出逛超市的辣照，只見她身穿牛仔熱褲，上半身穿灰色高高衩連身衣，露出兩截纖細的螞蟻腰，儘管上半身包緊緊，但貼身的布料還是顯露出她的渾圓上圍，她在貨架商品間擺出性感姿勢，其中一張藍星蕾更是趴在推車上，身體微微前傾，傲人雙峰呼之欲出。

藍星蕾也在內文俏皮地問：「想要洋芋片還是我？」讓粉絲爽刷愛心，忍不住激動直呼：「美女喔」、「好可愛妳好美喔」、「哈...穿這樣逛超市，店員會受不了」、「太火辣囉」、「這套太辣」、「想看沒牛仔褲版本，感覺很美」、「這衣服太母湯了」、「愛上你了」、「這件衣服好性感」、「太正了…」、「這樣買店員都死光了啦」。

事實上，藍星蕾不僅擁有姣好外表，還是「亞洲百大DJ」，更畢業於新加坡奧林比亞大學修讀國際商務法律學士和碩士學生，是內外兼具的學霸女神，近期她將重心放在台灣發展，不僅活躍於各大綜藝節目，還趁勢推出寫真集，人氣不斷攀升，一舉一動都受到粉絲關注。