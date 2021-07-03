女星小S（徐熙娣）搞笑性格深植人心，經常在電視或社群上製造不少笑料，但今（3）日罕見在臉書心痛發文，不捨高齡92歲的阿嬤因病離開人世，感慨最後一刻無法陪在她身邊。

3日晚間小S在臉書透露高齡92歲的阿嬤一早逝世，對於疫情期間一家人無法在醫院陪伴她最後的時光，直到S媽接到病危通知，趕到醫院緊急做PCR篩檢，呈陰性反應後才能見阿嬤最後一面；但小S仍感慨沒辦法陪疼愛自己的阿嬤度過最後時光，最後也感謝醫護人員多日來無微不至的照顧。

小S阿嬤一周前因為膽結石引發敗血症，馬上被送醫治療，在昏迷住院不到一周，病情惡化，在3日早上7點離開人世；小S也提到S媽不太能接受阿嬤離開的事實，因為在大家心中，阿嬤像是鋼鐵人，平時都四處趴趴走，在社區跟鄰居串門子，豈料，人生無常，生離死別來得如此突然。

小S高齡92歲的阿嬤（圖左）今早病逝。(圖/ 取自小S徐熙娣臉書)

小S徐熙娣臉書全文：

我們親愛的阿嬤，在今天早上7:00離開了我們。

我們心中充滿了痛和不捨！在這個疫情期間我們不能在醫院陪伴阿嬤，甚至在最後的一刻也不能在阿嬤身邊。好險有淡水馬偕醫院的醫生、護士他們視病如親的照顧著她，感謝你們的付出！

我的阿嬤今年92歲，我媽都說她是一個鋼鐵人，雖然膝蓋不太好，但還是喜歡整天啪啪走，還會跟社區的鄰居聊八掛！嫌我台語講的爛！阿嬤這次是因為膽結石引發了敗血症，昏迷住院不到一星期就離開我們了！

老實說，我媽不太能接受這個事實，從接到病危通知開始就一直在哭。她去做了PCR 篩檢，陰性了才能進病房跟阿嬤道別！總算老天保佑，她們母女在病房裡相見了，雖然阿嬤已昏迷，但媽媽還是跟阿嬤說：媽，我來了，您不要怕，您不是一個人，您可以安心的走了…………

這段期間有多少生離死別，走的人寂寞、活的人難過！所以好好珍惜身邊的家人朋友，誰知道呢？我們就用愛來面對這一切吧！雖然我在哭，但我是充滿愛在思念我的阿嬤，永遠～

再次謝謝所有辛苦的醫護人員🙏感謝🙏