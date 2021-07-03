抹醬保存期限不長，又用不完怎麼辦？一位女網友表示美式賣場好市多（Costco）一款乳酪抹醬，由於保存期限很短，想出一妙招，簡單步驟就能夠延長保存期限，讓網友大讚，「生活智慧王」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，近日到賣場採買了「焦糖核桃乳酪抹醬」，但嫌保存期限很短，4天就超過銷售期限，於是她想出一招，把抹醬塗滿在貝果跟馬芬堡上，隨後再放入冰箱冷凍庫保存，「可以吃很久」。

簡單易學的保存方法曝光後，網友紛紛大讚很實用，「真是生活智慧王」、「先抹醬再冰，真是聰明好方法」、「已經很久沒買它了，因為每次都吃不完」、「每次都因為抹醬保存期短而不敢下手，好方法，下次可以回購了」。

另有其他網友分享自己的保存方法，表示也可以將抹醬塗在厚片土司上再冷凍，或是直接全部挖出來放在烘焙紙上，包成條狀冷凍，要吃的時候再切。不過，有網友指出，包裝上寫的其實是銷售期限，超過並不代表過期，「我買回來冰冷藏，要吃都用乾淨抹刀，也避免回溫長水珠，吃了三個禮拜抹醬味道都沒有變。」