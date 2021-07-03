劉以豪繼賣座夯片《比悲傷更悲傷的故事》後，電影新作《被偷走的明天》3度合作29歲大陸女星娜扎，2日在成都舉辦電影開鏡儀式。粉絲擔心他防疫期間上工，不過經紀公司表示已做好萬全準備，「目前已經預約施打疫苗了，希望可以盡快打完，保護自身也保護大家」，劉以豪也呼籲影迷要確實防疫。

劉以豪期待能與導演黃真真合作外，在成都的拍攝取景也讓他感到新鮮，「其實沒有在成都久待過，常聽說這是一個非常怡人的地方，有許多古蹟、山丘，之前還到峨眉山、青城山、九寨溝、稻城亞丁，希望這次有時間可以再到處走走看看」。

電影《被偷走的明天》改編真實故事，為導演黃真真作品《被偷走的那五年》的姊妹篇。劉以豪詮釋一名手術後大腦發生紊亂的作曲人，每天都要經歷一次認知衝擊，生活因此完全被打亂。他前陣子在上海嘗試體會男主角的人生，無助說道：「那感覺真的很沒有安全感，非常恐懼。如果只能記住一件事情，那就是記得回家的路吧！」

工作忙碌、面對演藝圈的高壓力，若遇到低潮、情緒起伏是如何放鬆舒壓？劉以豪分享，在隔離有時候心情會變得低潮，我會點個蠟燭、沖個澡，靜坐或是伸展一下。如果可以出門會開車去山上繞繞或是到郊外走一走，也會準備一張紙、一支筆，好好地跟自己對話，寫一些文字後會變得比較舒服。