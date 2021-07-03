高市3日傍晚鹽埕區五福四路一棟2層樓建物側牆倒塌壓到一對母子，結果80旬婦不幸被壓死。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鹽埕區五福四路一棟2層樓老舊民宅，今（3日）傍晚5點側牆突然倒塌，消防局獲報到場立即派遣特搜中隊、鼎金、鼓山、中華、前金分隊前往搶救，1名男子救出輕傷無礙，但其80歲母親救出時，已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。意外發生後經土木技師會勘驗，初步研判該民宅是「危樓」，將於明天強制拆除。

該民宅壓死8旬婦後，附近鄰居表示，該棟木造平房已經超過50年歷史，4年前有聽屋主說要整修，後來不知何故作罷，結果卻發生這起要命意外。

據了解，該棟2層木造平房，今天傍晚不明原因突然向屋內坍塌，正好壓到當時在屋內一對母子，獲報到場的消防隊員，先救出一名44歲男子，意識清醒僅受輕傷，但男子的80歲母親，救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

據悉，這對母子平時靠撿拾資源回收物維生，家中堆了不少回收物品，加上木造房子老舊，推測是年久失修無法負擔重量，才會造成憾事。