中天《張雅婷辣晚報》

台北市環南市場爆出41人群聚感染，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲2日與台北市長柯文哲緊急赴市場視察協調，立委林昶佐跳出來指責柯文哲講廢話，卻反被環南市場自治會長林勝東怒嗆「不要來作秀」，更被當地攤商怒斥「滾」。國民黨文傳會副主委黃子哲爆料表示，林昶佐是想布局下一屆台北市長。

黃子哲3日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，從去年底就有綠營朋友透露，林昶佐事實上是想布局下一屆台北市長，因為看起來綠營現在到底要派誰，也莫衷一是。當然有些人選，但是還沒有定調，因此林昶佐可能躍躍欲試，或許也覺得，他當了兩屆立委，應該有這個資歷可選。

黃子哲爆料表示，林昶佐還密集約綠營一些大頭吃飯，這件事他講話他負責。林昶佐有這樣的野心，還不為地方自己原本的票倉中正萬華來講話、來發聲、爭取權益，這才可惡。

針對林昶佐被嗆，黃子哲表示，現在有一些政治分析，林昶佐大概一槍斃命了、政治生命結束了。不過，這還要看後續，這件事對林昶佐而言，是重傷，主要是，這事件並不是政治對決，而是基層、環南市場的攤商，要求生存，然後為攤商的朋友發聲，所以是藍的或綠的，對他們而言並不重要。重要的是，他們認為，一個他們選出來的立委，過去還是支持他的，但他卻沒有站在第一線幫忙爭取權益、幫忙講話，所以讓他們無法接受。