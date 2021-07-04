張采婕PO出林昶佐辦公室公文。(合成圖/取自張采婕臉書、林昶佐臉書)

北市環南市場確診數暴增，萬華區立委林昶佐2日在記者會中嗆市長柯文哲，未料反遭環南市場自治會長林勝東洗臉，東門市場正妹肉販張采婕在臉書文力挺林昶佐，引起外界批評。對此，張采婕3日時表示，很難說被罵了之後，心情會不受影響，並表示自己不想再說了，也婉拒媒體採訪。

張采婕日在臉書上表示，理性的人還是占大多數，今天賣得比前幾週的週六快很多，也多了滿多客氣的新客人，熟客們也都傳訊要我別在意謾罵和攻擊，他們用消費繼續支持，水餃的訂單也陸續增加中，餛飩的部分下週開始會陸續出貨。

不過，張采婕也指出，「那些說不消費、罵我賣瘦肉精豬、批評我長相、可笑、好騙、不要臉的，不予置評」，並坦言，「說被罵心情不受影響，有點難，今天的採訪我都先婉拒，謝謝關心和關注」。

同時，張采婕也在自己臉書的留言處發文，回應先前PO出公文照聲援林昶佐一事，指因為自己覺得大家放錯焦點及報導不詳細，本來覺得沒解釋必要但好多人鬼打牆和一直洗版，所以她統一回覆：「只要是可以公開的文件要索取真的不需要什麼關係，我是因為根本不知道自己能不能打疫苗，所以詢問他們辦公室，因為一開始公告可以打的訊息都繞在特定市場所以才詢問，昶辦説6/21已經有補充分類進去應該很快有消息，才傳給我看」。

張采婕透露，不到兩天東門及北市很多傳統市場及攤販集中場收到消息大家可以填資料列冊，大家不用覺得自己離民代很遠，有事情就找里長，里長沒辦法解決就找你支持過的民代，尤其現在疫情很多需要查證的事情，直接問他們就好了。