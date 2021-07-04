小額終老保險主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，自開賣以來即大受歡迎，成為高齡長者幾乎「人手一張」的保單！原本每人一生只能買2張的「小額終老保險」，自下（7）月1日起，放寬每人最多可以投保3張且保額上限也從現行新台幣50萬元提高至70萬元，；據金管會表示，此次發布修正《小額終老保險相關規範》的主要用意在於滿足國人較高保障的需求，並增加投保規劃的彈性。

不只老年人，也不乏年輕人投保

據金管會統計資料顯示，截至去（109）年底前，國內共有14家壽險業推出響應政府政策的小額終老保險，有效契約件數達55.45萬件，相較於前（108）年成長12.47％，保費收入達15.23億元；其中，較值得注意的是，投保年齡55歲以上的有效契約件數為25.35萬件、佔比45.7％，屬於佔比較高的投保族群。

據了解，小額終老保險投保族群年齡層以50餘歲占大多數，大多數個案都是意識到自己已邁向年老並希望自己未來能老有所終；不過，其中也不乏有30餘歲的年輕族群投保，「通常是幫長輩投保，自己也順便先買起來」。

對此，有保險業者建議，投保小額終老保險「愈早投保愈好」，主要考量在於可以讓無法投保壽險的高齡長者、弱勢族群年老後「老有所終」，尤其是投保年齡寬廣、從0至82歲都能投保，不僅是銀髮族，小資年輕世代或是肩負家庭經濟支柱的青壯年族群也都很適合。