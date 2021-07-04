受疫情肆虐的這一年，人們與朋友聚會的減少、外出旅行次數幾乎歸零，甚至面臨隔離與居家防疫的施行，儘管有音樂相佐，卻仍無法補足社交活動營造的互動感。而平時上班上課無法專心聆聽的 Podcast，在這時悄悄成為許多人的隱形伴侶。無論起床、睡前或是煮飯做家事時的放空片刻，這種新穎、立體的聽覺體驗，無疑給了必須保持社交距離的大家，親密零距離的私密交流。以下幾類節目內容精選，都能在 Apple Podcast 上立即聆聽，突破隔閡，帶來一股如暖風徐徐的社交溫度。

【談話類：什麼都聊，笑聲不斷寂寞救星】

居家防疫使得「聊天暢談」機會大幅下降，獨自在家想找人閒談卻又不喜歡遠端視訊嗎？談話類 Podcast 節目，透過主持人你來我往的對話，談工作、聊生活也講感情，和朋友在咖啡廳、餐館談天聚會的熱絡氛圍，彷彿就在身邊。

姐妹悄悄話：所有現代女性的疑難雜症，都能在這裡得到解答。由歌手、主持人出身的明星媽咪殷悅 Melody 和「姊妹淘」總經理王貞妮 Jenny 所主持，以充滿智慧和真實人生經驗，談論女性在不同人生階段可能面對的困難問題，給予建議、指引方向，也可能純粹是找到共鳴的舒暢，至少秘密不用憋著，有人幫你說出來更痛快。

您好，我是宅女小紅：早在網路世界打滾多年、身兼作家與主持人的宅女小紅，以「二度就業婦女」身份活躍，將現今社會新鮮事、生活大小事，透過邀請主題相關專業人士分享，原來你有的困惑大家都有！平凡接地氣，就像直接走入家中廚房一樣走進聽眾心裡。

【生活哲學類：滋養心靈，讓生活多點溫柔】

其實豐富人文素養、強化心理素質，沒有你想得這麼難。省下報名講座、討論會的繁複步驟（還有報名費）聽聽心理學專家劉軒和鄧惠文醫師怎麼說，溝通、認識自我和幸福快樂，煮好晚餐、摺好衣服，一席實用的生活必備心理技也完成了。

劉軒的 How to 人生學：擁有濃厚豐富人文與心理學術背景的劉軒，將文字著作幻化成聲音養分，透過發生在你我生活中的大小事，建構每個人都能擁有的豐盈的心，課題成為溫暖而動人的真摯，是學習也是撫慰靈魂的一碗暖心雞湯。

鄧惠文 不想說：作為精神科醫師的鄧惠文，極富同理心又精闢的人格見解，每一集長度約15分鐘的超短內容，一一擊破那些平時開不了口的話題，都是自我設限。像極了迎面吹來的清風，短暫卻持久清新，讓不想說成為願意說、甚至是好想對你說。

【心靈療癒類：冥想和瑜伽，用聽的】

疫情帶來的負面影響，除了實際病痛，心理上的不安與焦慮更是遠超過染疫人數。為撫平內心憂慮，瑜伽和靈修等尋求安定的渴望越來越多，閉上雙眼跟著主持人吸氣、吐氣，在延伸中試著觸及自我，現在練習一個人，正是時候。

靈魂相談室：單聽主持人 Rita 的聲線語調，溫和沈穩就先讓心率平緩不少。「靈修」乍聽遙不可及，但在相談室裡，以貼近生活的親子、伴侶相處等情境，讓聽眾深度認識自己的身體、心理和心靈，不是逃避現實，而是更清醒清淨地回到人生賽道上。

安然空間：擁有瑜伽、冥想和女性肢體開發等專業的主持人 Shanti ，分享正念和覺察在生活中的應用。藉由對主流價值或集體意識的反思，慢慢接納和喜歡自己，找到並建立適合自己的生活步調。