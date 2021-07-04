奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享7/5～7/11星座運勢，金牛座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺；另外天蠍座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。從整體運勢來看，牡羊座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★★

牡羊朋友若正在面對阻礙或瓶頸，下周將會減緩許，奧斯建議下周要好好享受這樣的歡愉，緩一下自己追逐的步伐，好好休息一下。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛座的朋友自信心提升許多，面對目前周遭的人事物有相當大的信心能夠處理得當。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友要適時的增加信心，另外也要避免因信心消退而想走捷徑或是偷懶，適時的向外求援將能有效改善狀況。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

下周巨蟹的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，將感到些許的孤寂感，下周將會遭遇一些問題，讓自己感到非常無力。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友，面對事情都沒有幹勁，這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想。

▍天秤座

整體運勢★★★

下周天秤朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

▍天蠍座

整體運勢★★★

天蠍朋友下周物慾提高，想要亂買東西，建議下周要拿出自制能力，適時地調整自己狀態，才不致於浪費錢財。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時，要適時轉念，或許能學到不少經驗。

▍摩羯座

整體運勢★★★

摩羯朋友的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己的想法或想做的事，要更加堅持，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友將轉入較不穩定的一周，無法把握有利於自己的機會，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變的不像過去那樣的清晰。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚座的朋友狀態低迷，原因來自於對於自我的壓力，漸漸的在下周顯得有點吃力，稍稍的無法負荷了。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】