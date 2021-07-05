《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，已在印度空軍服役超過40年、並承擔空中核子打擊任務的「美洲豹」（Jaguar）攻擊機，由於發動機長期磨損，據稱推力已降低至少15至20%，讓其更難以在現代戰場存活。但對缺乏戰機的印度空軍來說，該型攻擊機仍是寶貴的戰力來源。

根據報導，1981年正式開始進入印度空軍服役的美洲豹，其勞斯萊斯（Rolls-Royce）Adour Mk 804和Adour Mk 811發動機在經過數十年的磨損後，正持續失去推力，據稱已降低至少15至20%；加上該型攻擊機已多次接受升級，導致空重有所增加，讓推力不足的問題更加嚴重。

由於印軍美洲豹一般以低空穿突、一擊即走為主要戰術，發動機推力對其作戰效率極度重要，印度空軍也多次研議為其外購發動機，包括勞斯萊斯Adour Mk 821、漢威（Honeywell）F125IN等，其中後者一度傳出將簽署合約，但最後印方認為過於昂貴而取消；印度斯坦航空公司（HAL）也正研發自製的HTFE-25發動機，不過尚未成功。

除了傳統攻擊任務外，美洲豹也在印度核子打擊能力中承擔重要角色；由於該國沒有戰略轟炸機，故由美洲豹和幻象2000擔當空中核子打擊角色，與「烈火」（Agni）系列陸基彈道飛彈和射程較短的潛射彈道飛彈搭配，組成有限的核子三位一體體系。

《歐亞時報》表示，由於面臨嚴重的戰機短缺，印度空軍別無選擇，只能繼續維持美洲豹機隊運作。前印軍美洲豹資深飛行員泰克（Vijainder Thakur）指出，HF-24攻擊機面臨的推力不足問題比美洲豹更嚴重，但仍在印度空軍服役超過20年，認為該軍種「知道如何有效運用推力不足的戰機」。