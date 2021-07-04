電子書服務 Readmoo讀墨電子書公布 2021 上半年百大暢銷榜，漫畫躍升最受讀者歡迎的類型，在《鬼滅之刃》《進擊的巨人》動畫熱潮帶動下，共 32 本擠入百大暢銷榜。其次則是文學小說、商業理財，分別有 24本、19 本進榜。在暢銷前三大的排名上，《致富心態》《原子習慣》延續第一季的熱度，蟬聯第一、第二，4月出版的《灰階思考》，僅以一季的銷售成績，就強勢拿下第三名，成績相當耀眼。

【防疫在家 休閒主題書籍熱賣】

回顧 2021 年上半年，影響臺灣社會最大的莫過於新冠肺炎疫情，5月中旬首度發布的三級警戒讓疫情成了讀者注意力的唯一焦點，電子書閱讀時間與銷售雙雙滑落，但隨著居家防疫成為生活新常態，閱讀與購書行為也逐漸回溫：上半年整體閱讀時間與銷售額，皆較 2020 年同期成長 60%；2021 年上半年累計閱讀時間更已突破 6700 萬分鐘。

延續第一季的銷售熱度，漫畫與文學小說兩類型書籍在上半年百大暢銷榜拿下近六成席次。有動畫播映助攻，《鬼滅之刃》《進擊的巨人》系列漫畫表現尤其亮眼，《天橋上的魔術師》《后翼棄兵》則靠著影集熱播，拉抬書籍銷售，挺進上半年百大。

Readmoo讀墨電子書公布2021上半年百大暢銷榜類別占比。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

【商管、投資理財不可忽視 股癌推薦書多本入榜】

上半年暢銷榜的前十名顯示商管理財仍穩定佔據讀者閱讀光譜，不僅《致富心態》《原子習慣》蟬聯百大前兩名，《投資最重要的事》《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》《社畜的財務自由計畫》《富爸爸，窮爸爸 (二十週年紀念版)》等多本投資理財主題書籍，也隨著股市話題，從第一季，紅到了第二季。

此外，另一值得觀察的是 Podcast 冠軍節目〈股癌〉相關推薦書大規模入榜。〈股癌〉製作人謝孟恭曾於2021 年 5 月擔任 Readmoo 讀墨電子書本月店長，他的著作《灰階思考》4月出版，僅銷售一季便拿下上半年暢銷榜第三名，推薦的書籍《真確》 《人類大歷史》《反智》 《槍炮、病菌與鋼鐵》《窮查理的普通常識》《零規則》《莫斯科紳士》等書，也都有不錯的銷售成績，前進百大。

【東立霸榜 天下文化第二】

若從出版社角度觀察，吃下動畫熱播大補丸的東立，靠著《鬼滅之刃》系列、《進擊的巨人》系列共 32 本入榜，成為入榜書籍最多、銷售本數最高的出版社。天下文化則持續藉由《快思慢想》《人類大歷史》《為什麼要睡覺？》等多本經典銷售長勝軍與商管重量新書《雜訊》《灰階思考》，共 9 本書入榜，獲得暢銷出版社第二名；商業周刊及高寶，則各有 4 本書籍入榜，並列第三。