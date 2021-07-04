放暑假了，不用再幫孩子盯作業的家長們，有覺得負擔變輕了嗎？疫情下無法參與暑期營隊，讓孩子好好放放電，是否也讓你備感困擾？打開Facebook 就有不少適合親子的粉絲專頁與社團內容，包含知識學習、手作教學、藝文影片，有需要的家長可以善加運用社群讓孩子持續學習，並透過社團與其他家長們分享育兒經驗，安心過暑假！

【動物直播主陪你宅在家】

木柵動物園：透過 Instagram 直播帶著大家一窺動物們的防疫日常。系列直播已進行到第十一集，日前也透過直播，公布金剛猩猩寶寶的性別。家長們可跟著小朋友一起在平台上觀賞動物們的萌樣，同時學習動物知識，轉換在家工作兼育兒的煩悶心情！

高雄壽山動物園：透過 Facebook 粉絲專頁 直播，和民眾分享動物有趣的一面，也會在直播中介紹動物的習性，讓大小朋友對動物有更深刻的認識。

屏東國立海洋生物博物館：在居家防疫期間，邀請飼育員或海洋生物專家於 Facebook 粉絲專頁 進行「海洋會客室」直播，分享海洋明星的小秘密或是與海洋相關的主題，學習海洋知識，也透過「海洋小學堂」帶民眾線上暢遊海生館，在家也能悠遊海洋世界。

【親子 DIY 科學實驗在我家】

國立臺灣科學教育館：在 Facebook 粉絲專頁推出「帶你玩科學」系列影片，分享輕鬆 DIY 科學實驗，例如自製端午節小舟。或是觀看科學劇，在趣味十足的科學小短劇中學習好玩的科學知識。

【線上藝文活動淨化身心靈】

國家兩廳院：在 Facebook 粉絲專頁發起「當我們宅藝起」線上特別企劃，攜手表演藝術團隊透過系列短片，分享藝術工作者居家防疫的小秘訣，邀請民眾學習跳舞與戲劇，透過藝術實踐生活中的儀式感，陶冶身心靈。

國家圖書館：於 Facebook 粉絲專頁推出夏季閱讀講座「青出於藍：臺灣文學的跨世代對話」系列直播，邀請台灣知名學者導讀在地文學作品，也邀請新一代作家分享如何從經典文學中汲取養分，透過跨世代的交流，剖析台灣經典文學之美。

【社團互助支援防疫正循懷】

童伴 - Playgroup 親子共學共玩社團：儘管疫情無法舉辦實體聚會，家長們透過社團分享多種線上課程資訊，包含運動、手作、語言、遊戲等，也會揪團上課，與孩子一同在線上共遊。家長們也在社團中互相分享居家防疫生活，為彼此打氣。