美國經濟復甦，民眾對於車輛的需求提高，但汽車晶片與原物料嚴重短缺，導致新車無法順利生產，汽車市場供不應求，二手車價格也跟著攀高，因此二手車行甚至出現二手車的售價比去年新車還要昂貴的怪象。

CNN報導，根據購車網站Edmunds.com數據，一年車齡的二手車價格約為原價的80%至85%，但現在已經上漲至95%，且某些二手車輛的價格甚至比原價還要高。

主要原因在於，汽車晶片的供應鏈中斷，讓製造商在生產新車時遇到麻煩，且經濟強力反彈，民眾重返工作崗位，為了減少人群接觸選擇自駕，因此目前市場對汽車和休旅車的需求相當龐大，卻沒有足夠的庫存量來滿足需求。

分析師Ivan Drury表示，「一年前疫情期間，新車的客戶稀少，導致庫存量很高，讓汽車經銷商願意談判，導致價格很低，但現在情況出現逆轉，客戶重新回到市場，卻沒有更多的車可以購買，價格也跟著上漲。」

即使汽車晶片供應回穩，Ivan Drury認為，還要花一年時間供需狀況才能恢復正常，「這種奇怪的情況不太可能很快結束，即使解決晶片供應問題，但生產線還需要很長時間才能趕上，我認為還需要一年，才能恢復到疫情前大家習慣的那樣。」