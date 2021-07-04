中選會2日宣布，因防疫之故原定8月28日的公投，改定於110年12月18日辦理。港媒評論表示，中選會的決定呼應了民進黨的主張；外界普遍認為延期對民進黨較不利，這次民進黨卻率先開記者會呼籲應延期，其目的是為防堵「不在籍投票」，否則一旦開了門，2022九合一大選就很難擋得住，大陸台商與留學生投票，恐衝擊民進黨選情。

根據香港媒體《中評社》3日評論指出，中選會昨日除宣布公投案延期，也宣布第10屆立法委員陳柏惟罷免案成立，委員會議通過將於今年8月28日舉行投票。這項決定引發外界「雙標」質疑，畢竟若因疫情無法舉行公投，又為何可以舉行罷免投票？以投票行為來看，一旦罷免案與公投案脫鉤，投票率將難以衝高，陳安全下莊的可能性也隨之增高。

值得注意的是，若公投案與罷免案一同維持在8月28日，因疫情關係投票率必然降低，對蔡政府較有利，民進黨又為何要搶先在中選會公布延期前，搶先表態支持延期，形同給中選會壓力？評論分析，國民黨、民眾黨有意利用這次公投力推不在籍投票，國民黨意在常住大陸台灣人、留學生，民眾黨則意在離鄉背井年輕人，這也是民進黨最擔憂的事。

評論認為，民進黨力擋不在籍投票多時，若因這次投票開放，未來在野黨就能援引此例，爭取未來大型選舉也比照辦理，故民進黨為2022縣市長與2024總統大選「超前部署」，寧願公投延期，也不讓不在籍投票有機會闖關。