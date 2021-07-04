俗話說，越努力，越幸運，即使在人生道路上一時失志，也別自我放棄，唯有堅持到最後的人才能獲得好運降臨。星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，金牛座、摩羯座、水瓶座、處女座、雙魚座的人在下半年財運最好，不僅事業順利，正財及偏財運皆旺，更連投資理財的眼光都很準確，可準備大撈一筆。

▍Top5 金牛座

只要金牛座的人有心，下半年不管是業績上或是打工賺外快，都能得到豐厚的報酬，因為你們的信念很強，又有超強毅力，好運會伴隨努力而發生。財運方面不錯，連日常血拼時，都能在促銷期間搶到低價商品，運氣非常好。

▍Top4 摩羯座

摩羯座前段時間在忙的工作項目，下半年會有顯著成長，你們付出多少就能得到多少收入。在財運方面，會有很多賺錢的新點子，不管是經營網路商城，或者是跟朋友合作創業發展興趣，都能看到商機，在成本考量上，建議風險在三成以內就可以考慮著手進行，若要與人合作，挑選老實穩重者為佳。

▍Top3 水瓶座

下半年水瓶座的人可以突破困境，越走越順，將會是個幸運的下半年。有機會在抽獎場合上發揮好運，所以水瓶座要好好惜福。在投資理財方面，藉由經驗累積專業，只要看懂投資方向與時機，即可賺到機會財，連買彩券也能中獎，建議與人合資增加中獎機率，正偏財皆旺。

▍Top2 處女座

處女座偏財運很旺，下半年有機會贏得大獎，博得好彩頭。處女座的人有吉星加持偏財宮，因此正財運也很旺，若是有自己事業或是業務的族群，下半年將聲名遠播，很多人都會開始認識你，除了工作能力穩定，投資精準有獲利，有名也有利，收入自然跟著漲，正偏財都很有看頭。

▍Top1 雙魚座

雙魚座的人在下半年可靠投資賺進不少錢，小錢會越累積越多，財運不斷湧入，除了正財此外，偏財運也很好，中獎機率大，錢幣將如同流星般直接掉進口袋，只需要注意儲蓄即可。另外，雙魚座的人在疫情之後打牌手氣很好，可以大撈一筆。