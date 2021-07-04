台股本周突破了在4月份的高點17709，並在7/1創下17863的歷史新天價，不過盤面的結構是相當詭異，因為近一個月航運股的成交比重至少霸占了台股的35%以上資金，加上有時鋼鐵股也有近20%的成交比重，電子股可憐地只剩下也是3成左右的成交比重。首先筆者必須說，這種現象並不合理也不健康，因為整體電子股就占了台股6成的市值，結果由不到3成的傳產股領軍上攻，當然本周四和周五指數就開始回檔了。

其實從周五的盤勢結構，可以看到成交比重占39%的航運股開始拉回，塑化股指數雖然上漲，那是因為台塑化創下波段新高，二線塑化股如台聚、亞聚、台達化、國喬等都是爆大量收黑，其實已經有出貨現象。另外，值得一提的是美元指數本周已經來到92.57的波段新高，基本上美元指數上漲對於原物料走勢是相對不利的，事實上本周大盤創新高過程當中，鋼鐵和塑化指數已經沒有再突破新高，只剩航運股在撐。但近期不論是全球最大航商馬士基和大陸中遠航控股價已經沒有再創新高，對於國內航運股，筆者認為開始會有壓力，目前時序也進入7月的第三季，這是電子旺季的開始。

周五的航運股成交比重占39%，類股指數下跌，但只占28%的電子股卻是收紅，代表量大的航運股股價推升已不易，但電子股卻是籌碼輕盈，不需要太大量就可收紅，所以進入第三季的選股方向，請大家務必要小心謹慎。

筆者認為「漲高就是最大利空」，而電子股已經整理多時，風險不大，只要有人點火，股價就很容易有表現，基本上大家若有仔細觀察，其實有10類電子次族群已經創下波段新高，分別是IP股的力旺、銅箔基板的台光電、散熱的奇鋐、電動車的朋程和胡連、石英元件的晶技、網通的智邦和啟碁、鏡頭的玉晶光、被動元件的國巨、PA的全新和穩懋，而IC設計股王矽力ky也一度逼近4000大關，所以其實電子股真的沒有很弱。

再來周五盤面有兩檔跟台積電有關的股票漲停，一檔是創意，一檔是M31，前者是台積電子公司，後者是台積電先進製程的上游IP矽智財夥伴，若這兩檔會漲，那代表台積電業績應該也會不錯，電子股不是不漲，應該是在等6月營收公布，只要台積電公布6月營收有1400億，那麼將是電子股引領上攻的時刻。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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