巫苡萱為中華職棒樂天桃猿啦啦隊人氣隊員，她擁有精緻的五官與性感的火辣身材，即使被拍到名花有主，在社群依然人氣不減已有71萬粉絲追蹤IG，近日巫苡萱有感許久未更新社群，特放上辣照和粉絲問好。

巫苡萱昨（3日）在Instagram分享最近生活狀態，她穿著一件紫色系的細肩小背心，U型方領短版的剪裁讓她輕鬆曬出好身材，而巫苡萱這件小背心似乎有不少小心機，低胸寬領設計讓車頭燈呼之欲出，而下擺略帶寬鬆大V剪裁剛好讓小蠻腰更纖細，並也寫下：「嗨！發現我又幾天沒更新了！想跟大家打招呼。」也讓同樣是啦啦隊成員倪暄看到照片也留言「好美」。

此外，巫苡萱近期也和沈玉琳新節目的錄影，可以見到她穿著一套粉紅色的比基尼，曬出豐滿美胸與白皙肌膚，並在游泳池旁開心地和一隻紅色的暴龍合影，在貼文底下寫出：「 好希望疫情趕快結束，才能出外景玩水呀！滿滿的能量，才有夏天的感覺！」這段期間，巫苡萱時常保持運動習慣，來增加身體的抵抗力：「穿著時尚的運動套裝，心情總是覺得特別好！」

許多網友在底下留言回應：「苡萱笑起來真的好甜美！然後身材又很火辣」、「怎麼會跟恐龍拍照？」、「完美無比的甜美小仙女」、「耳朵露出來真像精靈」、「幾天沒更新就來個下馬威」、「還能看到真心絕贊美爆的苡萱，我就心滿意足啦！」